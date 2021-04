Spread Btp Bund in lieve calo a 100,4 punti (Di giovedì 8 aprile 2021) Partenza in lieve calo per lo Spread tra Btp e Bund che segna 100,4 punti base a fronte del livello di 101,6 punti di ieri sera. Secondo la piattaforma Bloomberg il rendimento del decennale italiano ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Partenza inper lotra Btp eche segna 100,4base a fronte del livello di 101,6di ieri sera. Secondo la piattaforma Bloomberg il rendimento del decennale italiano ...

La Fed non tocca i tassi e i mercati festeggiano ORDINI PER 64 MILIARDI PER IL BTP A 50 ANNI, SPREAD A 103 Il mercato obbligazionario italiano ha chiuso la seduta con tassi in rialzo rispetto all'avvio, dopo il lancio di un dual tranche, un nuovo ...

Spread Btp-Bund: chiude in rialzo a 101,6 punti ANSA Nuova Europa Borse, l'Europa parte bene rassicurata dalla Fed. A Piazza Affari Moncler in testa I nuovi record di Wall Street e il tono accomodante della Banca centrale Usa favoriscono gli acquisti. L'euro torna sotto quota 1,19 dollari ...

Partenza col segno più a Piazza Affari. Spread stabile sopra 100 punti L'indice Ftse Mib apre la seduta odierna guadagnando lo 0,48% a 24.862 punti. L'All-Share apre a 27.077 punti (+0,43%). Dopo i primi scambi, positive anche le borse europee ...

