Sofagate | Draghi | ' Comportamento inappropriato | Erdogan è un dittatore' | Ankara convoca l' ambasciatore italiano

Advertising

Agenzia_Ansa : La Turchia ha convocato l'ambasciatore italiano ad Ankara dopo le dichiarazioni del premier Mario Draghi sul presid… - sabrina07062011 : RT @Fabio64356227: Draghi: 'Erdogan un dittatore, von der Leyen è stata umiliata'. Turchia convoca l'ambasciatore italiano MOSSA STUDIATA A… - Participativa_1 : RT @Agenzia_Ansa: La Turchia ha convocato l'ambasciatore italiano ad Ankara dopo le dichiarazioni del premier Mario Draghi sul presidente t… - MusicNews81 : RT @Agenzia_Ansa: La Turchia ha convocato l'ambasciatore italiano ad Ankara dopo le dichiarazioni del premier Mario Draghi sul presidente t… - YBah96 : RT @Agenzia_Ansa: La Turchia ha convocato l'ambasciatore italiano ad Ankara dopo le dichiarazioni del premier Mario Draghi sul presidente t… -

Ultime Notizie dalla rete : Sofagate Draghi

Non si placa la bufera sulal palazzo presidenziale di Ankara, con il premier . 'Non condivido assolutamente Erdogan, ... chiamiamoli per quello che sono ', ha sottolineato, 'di cui però ...: "Von der Leyen ha dovuto subire un'umiliazione" leggi anche, l'Ue: "Non si ripeta più". Turchia: "Rispettato protocollo" 'Non condivido assolutamente Erdogan, credo che non sia stato ...Non si placa la bufera sul sofagate al palazzo presidenziale di Ankara, e diventa uno scontro diplomatico tra l'Italia e la Turchia con tanto di convocazione dell'ambasciatore italiano. In serata è ...In particolare, gli è stato chiesto un commento sull’episodio ribattezzato ‘sofagate’ che ha scatenato un caso diplomatico ... credo non sia stato appropriato – ha dichiarato Draghi – Mi è dispiaciuto ...