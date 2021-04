Seregno | positivo al Covid organizza una grigliata con amici a Pasquetta | 25enne rischia l’accusa di epidemia colposa

(Di giovedì 8 aprile 2021)aldiUnalhato unapercon una quindicina di. Il fatto è avvenuto a, nella provincia di Monza e Brianza, dove i carabinieri, in seguito a una segnalazione, hanno interrotto il party abusivo. Il ragazzo sapeva di essereal Coronavirus e che, per questa ragione, avrebbe dovuto rispettare la quarantena, ma non ha voluto comunque rinunciare alla giornata di festa in compagnia. Oltretutto violando anche i divieti nazionali previsti ...

Il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, torna a fornire il consueto aggiornamento sull'andamento del contagio in città. Le persone attualmente positive sono 237 (3658 da inizio pandemia) e ci sono 240 p ...