Samsung Galaxy S21+ 5G - recensione (Di giovedì 8 aprile 2021) Quando pensiamo al mondo degli smartphone degli ultimi anni è facile far correre la mente all'eterna disputa tra Apple e Samsung. Questi due colossi dell'elettronica di consumo si sono a lungo contesi il primato assoluto nelle vendite, almeno fino al momento in cui altri grossi competitor (prevalentemente orientali) iniziassero a fare la voce grossa anche nella fascia più alta del mercato. L'azienda di Cupertino e quella di Seul, tuttavia, sono storicamente esponenti di due filosofie diametralmente opposte: da una parte troviamo il sistema blindato ma ottimizzato alla perfezione di iOS mentre, dall'altra, c'è l'iper-personalizzabile Android di Google che ha permesso alle varie compagnie di offrire delle esperienze di utilizzo uniche e immediatamente riconoscibili. Sebbene siamo consapevoli che la scelta tra queste due interpretazioni della telefonia mobile sia ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 aprile 2021) Quando pensiamo al mondo degli smartphone degli ultimi anni è facile far correre la mente all'eterna disputa tra Apple e. Questi due colossi dell'elettronica di consumo si sono a lungo contesi il primato assoluto nelle vendite, almeno fino al momento in cui altri grossi competitor (prevalentemente orientali) iniziassero a fare la voce grossa anche nella fascia più alta del mercato. L'azienda di Cupertino e quella di Seul, tuttavia, sono storicamente esponenti di due filosofie diametralmente opposte: da una parte troviamo il sistema blindato ma ottimizzato alla perfezione di iOS mentre, dall'altra, c'è l'iper-personalizzabile Android di Google che ha permesso alle varie compagnie di offrire delle esperienze di utilizzo uniche e immediatamente riconoscibili. Sebbene siamo consapevoli che la scelta tra queste due interpretazioni della telefonia mobile sia ...

Advertising

Eurogamer_it : La recensione del Samsung Galaxy S21+ 5G, il nuovo smartphone con un display più grande e una batteria più capiente - Scontiamolo : IN SCONTO: Samsung Galaxy A12, Smartphone, Display 6.5? HD+, 4 Fotocamere Posteriori, 64 GB Espandibili, RAM 4 GB,… - infoitscienza : Possibile che il display del Samsung Galaxy Z Fold 3 sia più piccolo - CouponsSconti : ?? RAMPOW USB C Caricatore, 61W Power Delivery Caricatore USB C con Tecnologia GaN, Caricatore USB C da Muro per Mac… - ilGioMB : @SamsungItalia ... Buongiorno Samsung, sul sito avete il banner per lo sconto sui Galaxy s21 ma poi nel carrello no… -