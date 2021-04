Sampdoria | l’agente di Audero | “Emil sta facendo una grande stagione | il suo futuro è a Genova”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 aprile 2021) Fausto Pari, procuratore di, è intervenuto ai microfoni dinews.net parlando deldel suo assistito: “Lo scorso campionato è stato complicato per tutta la squadra.è stato duramente criticato, ma ha risposto con personalità e qualità notevoli. Quest’anno le cose vanno decisamente meglio. I blucerchiati hanno raggiunto la salvezza edstauna. Sta bene allae non vuole trasferirsi altrove. Sta crescendo nel migliore dei modi e, a meno di un desiderio di monetizzare da parte del club, il suoè a. Nessun top club mi ha contattato, ma non mi sorprenderei di un interesse nei suoi confronti” ha concluso ...