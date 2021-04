Roma, noto imprenditori si invaghisce di una donna e assolda 2 uomini per minacciarla. Ecco il loro ‘piano’ (Di giovedì 8 aprile 2021) Giorni passati a parlare del cat-calling eppure le violenze e le persecuzioni nei confronti delle donne non sembrano voler cedere. L’ultima storia è quella di una giovane donna che ha avuto il coraggio di denunciare un rinomato imprenditore (M. F.) alla Polizia di Stato. La donna si è rivolta al Commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, ed ha raccontato agli agenti che tale imprenditore, M. F., si era invaghito di lei al punto di trattarla come oggetto dei suoi desideri, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita, facendole temere per la sua incolumità e per quella dell’attuale fidanzato. Leggi anche: Massacrata di botte dall’ex, Chiara ora è disabile e vive in una struttura per malati terminali. La mamma: ‘Voglio portarla via dall’Italia’ Una storia da brividi ed un’indagine non poco complessa dato che, al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) Giorni passati a parlare del cat-calling eppure le violenze e le persecuzioni nei confronti delle donne non sembrano voler cedere. L’ultima storia è quella di una giovaneche ha avuto il coraggio di denunciare un rinomato imprenditore (M. F.) alla Polizia di Stato. Lasi è rivolta al Commissariatonina, diretto da Moreno Fernandez, ed ha raccontato agli agenti che tale imprenditore, M. F., si era invaghito di lei al punto di trattarla come oggetto dei suoi desideri, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita, facendole temere per la sua incolumità e per quella dell’attuale fidanzato. Leggi anche: Massacrata di botte dall’ex, Chiara ora è disabile e vive in una struttura per malati terminali. La mamma: ‘Voglio portarla via dall’Italia’ Una storia da brividi ed un’indagine non poco complessa dato che, al ...

