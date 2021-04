Rita è l’applicazione che ci dice cosa Google e Facebook sanno di noi

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 8 aprile 2021) C’è un’applicazione per metà italiana che si chiamae che permette di capirei giganti del mondo tecnologico, a cominciare dadi noi., l’app sui dati: come funzionaIn un mondo in cui la privacy è divenuto un argomento estremamente pregnante, sono sempre più frequenti le accuse nei confronti dei Big Tech di utilizzare i dati degli utenti senza il loro consenso, di conseguenzaha l’obiettivo di aiutare in tal senso chi pensa di essere in qualche modo “sfruttato” a sua insaputa. A sviluppare, disponibile sia per iOS su App Store, quanto in versione Android sul PlayStore di, sono stati due giovani studenti che hanno deciso ...