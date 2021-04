ReputationUP | L' Antidoto Alla Diffamazione Online

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 aprile 2021) (8 aprile 2021) - L'influenza digitale determina crescita e declino di un'azienda o servizio: come salvarsi dalle crisi reputazionali Treviso, 8 Aprile 2021. In corrispondenza con l'esponenziale aumento di influenza esercitata dal mondo digitale, la “I commenti circa un prodotto o un brand, positivi come negativi, hanno sempre avuto il potere di condizionare direttamente la crescita o il declino di un'azienda”. Lo affermano Andrea Baggio e Juan Ricardo Palacio, CEO per l'Europa e per le Americhe di Il discorso è molto semplice: considerando la potenza di fuoco di cui internet è potenzialmente capace, qualunque mossa sbagliata, sia essa una critica o una recensione negativa, può pregiudicare l'immagine di un privato o di un'azienda fino ad indebolirne la sua credibilità nel mercato. Il Diritto all'oblio per proteggersi contro laI ...