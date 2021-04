Quasi la metà degli italiani non vuole vaccinarsi con Astrazeneca (Di giovedì 8 aprile 2021) Oggi un sondaggio di Fabrizio Masia ad Agorà sonda quanta fiducia c’è ancora nel vaccino Astrazeneca dopo il nuovo pronunciamento di EMA e la raccomandazione affinché venga somministrato agli over 60 Alla domanda “Quando sarà il suo turno lei accetterà di vaccinarsi con Astrazeneca?” ben il 43% degli intervistati risponde negativamente, e un’altra fetta significativa, il 22% preferisce non rispondere. Solo il 35% degli italiani coinvolti nel sondaggio è favorevole a vaccinarsi con il prodotto anglo svedese. Il sondaggio di oggi va confrontato con quello del 25 marzo: all’epoca vi avevamo raccontato di varie rilevazioni che testimoniavano la psicosi generale generata dallo stop del vaccino. Ad esempio secondo un sondaggio di Piazzapulita il 61,4% ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Oggi un sondaggio di Fabrizio Masia ad Agorà sonda quanta fiducia c’è ancora nel vaccinodopo il nuovo pronunciamento di EMA e la raccomandazione affinché venga somministrato agli over 60 Alla domanda “Quando sarà il suo turno lei accetterà dicon?” ben il 43%intervistati risponde negativamente, e un’altra fetta significativa, il 22% preferisce non rispondere. Solo il 35%coinvolti nel sondaggio è favorevole acon il prodotto anglo svedese. Il sondaggio di oggi va confrontato con quello del 25 marzo: all’epoca vi avevamo raccontato di varie rilevazioni che testimoniavano la psicosi generale generata dallo stop del vaccino. Ad esempio secondo un sondaggio di Piazzapulita il 61,4% ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, in Italia quasi metà delle imprese è a rischio: i settori e le aree più in crisi - PrudenzanoAnton : Si stima che nel Settecento più della metà di tutti i romanzi pubblicati in inglese siano stati scritti da donne. E… - MEIZUFansItalia : Quasi la metà dei nuovi utenti #MEIZU usavano iPhone: perché? - TechToday ?? - amodio_enzo : @AMilani94 @CarloCalenda Ciò che adesso è per lei fuor di dubbio, prima non avevo le qualifiche per dirlo e neanche… - 0zen_ : Mi ha chiamato la concessionaria per dirmi che la moto è in trasporto e arriverà tra metà e fine mese...non avrei m… -

Ultime Notizie dalla rete : Quasi metà Covid: Cartabellotta (Gimbe), un miraggio i 500 mila vaccini al giorno di Figliuolo Peraltro, quasi un terzo delle forniture del I trimestre (4,37 milioni di dosi) e' stato consegnato nelle ultime due settimane: con una simile distribuzione, nei prossimi mesi l'obiettivo dei 500.000 ...

Autostrade nelle "aspirazioni" di ACS. Oggi si riunisce il CdA di Atlantia C'è da dire però che ACS sta per incassare quasi 5 miliardi dalla vendita di Cobra ai francesi di ...perché la proposta sarà posta all'a pprovazione dell'assemblea degli azionisti da convocare per metà ...

Decreto Sostegno, per bar e ristoranti di Roma è beffa aiuti: «Quasi la metà senza ristori» ilmessaggero.it Peraltro,un terzo delle forniture del I trimestre (4,37 milioni di dosi) e' stato consegnato nelle ultime due settimane: con una simile distribuzione, nei prossimi mesi l'obiettivo dei 500.000 ...C'è da dire però che ACS sta per incassare5 miliardi dalla vendita di Cobra ai francesi di ...perché la proposta sarà posta all'a pprovazione dell'assemblea degli azionisti da convocare per...