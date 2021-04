Pierpaolo Pretelli fa un annuncio inatteso: “Mi godo l’ultima sera con Giulia Salemi” (Di giovedì 8 aprile 2021) Pierpaolo Pretelli annulla la diretta Instagram: il motivo Nella giornata di Pasquetta l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli ha confessato a tutti coloro che lo seguono sui social network che martedì sera avrebbe realizzato una lunga diretta su Instagram. Una live per chiacchierare di alcuni argomenti è passare un po’ il tempo visto che era zona rossa in tutta Italia. Purtroppo però, il secondo classificato del Grande Fratello Vip 5 ha fatto dietrofront. Difatti il ragazzo, con un post condiviso sul suo account Twitter, ha svelato che purtroppo la diretta salterà perchè vuole trascorrere questa ultima sera con la fidanzata Giulia Salemi. “Ciao a tutti!!! Questa sera non ci sarà più la diretta in programma. Preferisco godermi ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 8 aprile 2021)annulla la diretta Instagram: il motivo Nella giornata di Pasquetta l’ex gieffinoha confessato a tutti coloro che lo seguono sui social network che martedìavrebbe realizzato una lunga diretta su Instagram. Una live per chiacchierare di alcuni argomenti è passare un po’ il tempo visto che era zona rossa in tutta Italia. Purtroppo però, il secondo classificato del Grande Fratello Vip 5 ha fatto dietrofront. Difatti il ragazzo, con un post condiviso sul suo account Twitter, ha svelato che purtroppo la diretta salterà perchè vuole trascorrere questa ultimacon la fidanzata. “Ciao a tutti!!! Questanon ci sarà più la diretta in programma. Preferisco godermi ...

