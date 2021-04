“Pessimo messaggio per un allenatore”: Pirlo nel mirino (Di giovedì 8 aprile 2021) La vittoria contro il Napoli fa rifiatare Andrea Pirlo e la Juventus, ma l’allenatore deve dimostrare di meritare la conferma Risorse la Juventus e lo fa nella partita forse più importante di questo finale di stagione. Vince la squadra di Pirlo contro il Napoli e si issa al terzo posto in classifica e vede la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 aprile 2021) La vittoria contro il Napoli fa rifiatare Andreae la Juventus, ma l’deve dimostrare di meritare la conferma Risorse la Juventus e lo fa nella partita forse più importante di questo finale di stagione. Vince la squadra dicontro il Napoli e si issa al terzo posto in classifica e vede la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ardigiorgio : RT @Artax_77: @ardigiorgio @gloquenzi No perché potrebbe esse come 49 a 51. Pessimo messaggio. - Artax_77 : @ardigiorgio @gloquenzi No perché potrebbe esse come 49 a 51. Pessimo messaggio. - elerub11 : @edocardella Se ho capito bene il suo punto di vista, ..... Non mi interessa chi sia piu' importante da 1 punto di… - icarvsplume : RT @spg_22: @IsolaDeiFamosi Avete scelto di mandare in onda un messaggio pessimo mostrando Awed che fissa Fariba come fanno gli animali e l… - spg_22 : @IsolaDeiFamosi Avete scelto di mandare in onda un messaggio pessimo mostrando Awed che fissa Fariba come fanno gli… -