**Pd: Zingaretti, 'vergogna? Quella frase è servita, ora fase nuova con Letta'** Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Quella frase è servita perchè oggi abbiamo la ricostruzione del progetto politico del centrosinistra". Lo dice Nicola Zingaretti a L'Aria che Tira su La7 a chi gli chiede se riscriverebbe Quella frase 'mi vergogno' nel post su Fb con cui ha lasciato la guida del Pd. "In quei 20 giorni quello chi rischiava era il progetto politico E' stato uno scossone che portato tutti dentro una fase nuova che Letta sta conducendo molto bene" anche sulla "riproposizione del maggioritario per la ricostruzione di un bipolarismo".

