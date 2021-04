Napoli, Kappa con Marcelo Burlon per due maglie speciali (Di giovedì 8 aprile 2021) Kappa sarebbe pronta a lanciare due nuove maglie del Napoli. Il quotidiano Il Riformista ha fatto circolare alcune foto di quelle che sono due divise del club partenopeo con grafiche piuttosto particolari. Le due maglie da gioco, dai colori singolari, risaltano all’occhio per una particolarità: la fantasia che ricorda le due ali di un volatile L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 8 aprile 2021)sarebbe pronta a lanciare due nuovedel. Il quotidiano Il Riformista ha fatto circolare alcune foto di quelle che sono due divise del club partenopeo con grafiche piuttosto particolari. Le dueda gioco, dai colori singolari, risaltano all’occhio per una particolarità: la fantasia che ricorda le due ali di un volatile L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Napoli, Kappa con Marcelo Burlon per due maglie speciali: Kappa sarebbe pronta a lanciare due n… - HCE__ : RT @TutelaMagliaNA: Sul Riformista spuntano queste foto delle maglie del Napoli della stagione in corso che rappresenterebbe una partnershi… - CalcioFinanza : #Napoli, #Kappa con Marcelo Burlon per due maglie speciali? Spuntano le immagini di due divise… - ruotebucate : RT @TutelaMagliaNA: Sul Riformista spuntano queste foto delle maglie del Napoli della stagione in corso che rappresenterebbe una partnershi… - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: Due nuove maglie Kappa del #Napoli in collaborazione con #MarceloBurlon? Non è chiaro se si tratti di prodotti ufficia… -