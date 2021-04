Murgia sconfitta in tribunale ma continua a pontificare in tv

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 8 aprile 2021) Gian Paolo Serino Michela, la Greta Thunberg della letteratura italiana, la regina del Tua culpa, la rivoluzionaria della messa all'indice, del giustizialismo social, è stata condannata da unMichela, la Greta Thunberg della letteratura italiana, la regina del Tua culpa, la rivoluzionaria della messa all'indice, del giustizialismo social, della difesa di tutto quel che le occorre per poter attaccare qualcuno, è stata condannata da un. No, non come Strega (intendiamo il Premio, anzi «la Premia», per rispettare la sua battaglia oggi rivolta all'uso del femminile assoluto). La pasionaria della televisione italiana, sempre imbronciata,a predicare allo specchio: qualunque polemica lei si batte per diventare una Saviana. La sua missione è essere ...