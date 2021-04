MotoGP, non verranno apportate modifiche alla pista di Spielberg (Di giovedì 8 aprile 2021) Andy Meklau, direttore del circuito di Spielberg, ha affermato che il circuito austriaco non apporterà delle modifiche alla staccata di curva 3, punto in cui lo scorso anno si verificò un bruttissimo incidente nel corso del Gran Premio d’Austria. Ricorderete infatti lo spaventoso contatto dello scorso agosto tra Johann Zarco (Ducati) e Franco Morbidelli (Yamaha) in curva 2, incidente che ha proiettato la le due moto a tutta velocità contro i piloti che stavano affrontando la seconda impegnativa staccata del Red Bull Ring. Valentino Rossi e lo spagnolo Marverick Vinales sfiorarono per pochi centimetri le moto dei rivali, un episodio che poteva avere dei riscontri gravi. In un intervista a ‘Motorsport.com’, il responsabile dell’autodromo di Spielberg ha dichiarato: “Questo è il modo in cui è omologato per il 2021 ed è ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Andy Meklau, direttore del circuito di, ha affermato che il circuito austriaco non apporterà dellestaccata di curva 3, punto in cui lo scorso anno si verificò un bruttissimo incidente nel corso del Gran Premio d’Austria. Ricorderete infatti lo spaventoso contatto dello scorso agosto tra Johann Zarco (Ducati) e Franco Morbidelli (Yamaha) in curva 2, incidente che ha proiettato la le due moto a tutta velocità contro i piloti che stavano affrontando la seconda impegnativa staccata del Red Bull Ring. Valentino Rossi e lo spagnolo Marverick Vinales sfiorarono per pochi centimetri le moto dei rivali, un episodio che poteva avere dei riscontri gravi. In un intervista a ‘Motorsport.com’, il responsabile dell’autodromo diha dichiarato: “Questo è il modo in cui è omologato per il 2021 ed è ...

