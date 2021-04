Meteo Roma: previsioni di venerdì 9 aprile, sole diffuso (Di giovedì 8 aprile 2021) Le previsioni Meteo per la giornata di oggi, giovedì 8 aprile 2021, parlavano di una giornata all’insegna del bel tempo. In effetti i Romani potranno godersi una bella giornata di sole nonostante le temperature piuttosto fredde. Alle ore 7 del mattino infatti il termometro è sceso sotto lo zero termico regalando ai cittadini della Capitale un risveglio davvero freddo. Il Meteo di venerdì 9 aprile 2021 a Roma mostra una giornata molto simile a quella di oggi, infatti il cielo sarà per la maggior parte del tempo soleggiato e le temperature resteranno inferiori rispetto alla media del periodo. previsioni Meteo di venerdì 9 aprile a ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Leper la giornata di oggi, giovedì 82021, parlavano di una giornata all’insegna del bel tempo. In effetti ini potranno godersi una bella giornata dinonostante le temperature piuttosto fredde. Alle ore 7 del mattino infatti il termometro è sceso sotto lo zero termico regalando ai cittadini della Capitale un risveglio davvero freddo. Ildi2021 amostra una giornata molto simile a quella di oggi, infatti il cielo sarà per la maggior parte del tempoggiato e le temperature resteranno inferiori rispetto alla media del periodo.dia ...

Advertising

AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma ?? 15h | Meteo attuale Vento: 2.5 km/h ONO Raffica: 7.6 km/h Temperatura: 11.2 °C Umidità: 19… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma ?? 14h | Meteo attuale Vento: 1.1 km/h SO Raffica: 3.6 km/h Temperatura: 10.4 °C Umidità: 21… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma ?? 13h | Meteo attuale Vento: 1.1 km/h NO Raffica: 1.8 km/h Temperatura: 9.6 °C Umidità: 23 %… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma ?? 12h | Meteo attuale Vento: 1.1 km/h SE Raffica: 3.6 km/h Temperatura: 8.4 °C Umidità: 25 %… - quartomiglio : CROLLO TERMICO di APRILE: raggiunti i -10°C con danni all’agricoltura -