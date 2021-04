Maurizio Costanzo e la dichiarazione d’amore che non ti aspetti per Maria De Filippi (Di giovedì 8 aprile 2021) Quando meno te l’aspetti, capita. Così è capitato di scoprire una dichiarazione d’amore di Maurizio Costanzo per la moglie Maria De Filippi, di un romanticismo che da Costanzo non t’aspetti. Non così pubblico ed esplicito perlomeno. Secondo noi sintetizza alla perfezione quella che è una grande storia d’amore, per questo la riportiamo parlando del legame L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 8 aprile 2021) Quando meno te l’, capita. Così è capitato di scoprire unadiper la moglieDe, di un romanticismo che danon t’. Non così pubblico ed esplicito perlomeno. Secondo noi sintetizza alla perfezione quella che è una grande storia, per questo la riportiamo parlando del legame L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Un gigante che non ha bisogno di presentazioni... Signore e signori ospite a #IlPuntoZ… Maurizio Costanzo! ?? - MediasetPlay : I primi ospiti de #ilPuntoZ? @GiuliaSalemi93 e Maurizio @Costanzo! Dalle 20:45, in streaming su Mediaset Play ne ve… - QuiMediaset_it : Al via su @MediasetPlay 'Il punto Z' con @tommaso_zorzi. Ospiti della prima puntata: Maurizio Costanzo e… - itsmariloux : RT @anailimeee: Maurizio Costanzo ha 82 anni ed è la dimostrazione che il problema non è l’età delle persone ma l’ignoranza. #MaurizioCosta… - iostoscioccata : RT @anailimeee: Maurizio Costanzo ha 82 anni ed è la dimostrazione che il problema non è l’età delle persone ma l’ignoranza. #MaurizioCosta… -