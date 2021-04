LIVE Musetti-Evans | ATP Cagliari in DIRETTA | tra poco si lotta per un posto nei quarti!

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-MUNAR A MARBELLA LADI SONEGO-SIMON A12.56 Giocatori scesi in campo ora; esordio per la testa di serie #1 del torneo sardo. 12.54 Lorenzotorna in campo dopo aver incantato nel primo turno contro l’austriaco Dennis Novak vincendo per 6-0 6-1 in un match perfetto. 12.52 Nell’altro torneo ATP 250 in corso a Marbella, in Andalucia, oggi scenderanno in campo Fabio Fognini, come WC e #2 del seeding, contro Jaume Munar e Gianluca Mager contro Casper Ruud. 12.50 I fratelli romani si giocano unin semifinale sul campo 14 sardo e a seguire tornerà in campo Simone Bolelli in coppia con Andres Molteni. Come terzo match in programma, ...