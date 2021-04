LIVE Fognini-Munar 2-6 1-0, ATP Marbella in DIRETTA: l’azzurro sventa due palle break a inizio secondo set (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Il recupero di rovescio di Munar, dopo varie accelerazioni di Fognini, si stampa sul nastro e poi ritorna nel campo dello spagnolo. 15-0 Dritto di Munar che resta di pochissimo in campo, anche se Fognini si lamenta sostenendo che il giudice di sedia sia in errore sul segno. 1-0 Fognini, non trova la risposta di rovescio Munar e l’azzurro apre in vantaggio il set. Vantaggio Fognini, smash a rimbalzo che chiude uno scambio condotto in modo perfetto ancora con il dritto. 40-40 Ottimo Fognini con il dritto, un paio di accelerazioni bastano per allontanare Munar e poi poter giocare il lungolinea. 30-40 Palla break ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Il recupero di rovescio di, dopo varie accelerazioni di, si stampa sul nastro e poi ritorna nel campo dello spagnolo. 15-0 Dritto diche resta di pochissimo in campo, anche sesi lamenta sostenendo che il giudice di sedia sia in errore sul segno. 1-0, non trova la risposta di rovescioapre in vantaggio il set. Vantaggio, smash a rimbalzo che chiude uno scambio condotto in modo perfetto ancora con il dritto. 40-40 Ottimocon il dritto, un paio di accelerazioni bastano per allontanaree poi poter giocare il lungolinea. 30-40 Palla...

