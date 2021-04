Le parole di Piera Maggio e Pietro Pulizzi (Di giovedì 8 aprile 2021) , dopo la certezza che Olesya Rostova non è la loro figlia Denise Pipitone. Denise Pipitone, i genitori: “Ci abbiamo sperato, è la figlia di tutta Italia e va cercata” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 8 aprile 2021) , dopo la certezza che Olesya Rostova non è la loro figlia Denise Pipitone. Denise Pipitone, i genitori: “Ci abbiamo sperato, è la figlia di tutta Italia e va cercata” su Notizie.it.

Advertising

RgMagic99 : RT @Rosy0061: Questo è un commento sotto l'ultimo post di @ChiaraFerragni con la risposta del legale di Piera Maggio che appoggia questa i… - daniela11925 : RT @Rosy0061: Questo è un commento sotto l'ultimo post di @ChiaraFerragni con la risposta del legale di Piera Maggio che appoggia questa i… - ileniaquarta_ : RT @fanpage: Olesya non è #DenisePipitone. Le prime parole di Piera Maggio: 'Continueremo a cercarla' - benjamn_boliche : RT @fanpage: Olesya non è #DenisePipitone. Le prime parole di Piera Maggio: 'Continueremo a cercarla' - fanpage : Olesya non è #DenisePipitone. Le prime parole di Piera Maggio: 'Continueremo a cercarla' -