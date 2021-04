L’agente di Mario Rui e Di Lorenzo: «L’anno prossimo resteranno a Napoli» (Di giovedì 8 aprile 2021) L’agente di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. “Restano a Napoli, hanno rifatto il contratto la passata stagione quindi se il Napoli non mi fa sapere nulla loro resteranno a Napoli. Poi dipenderà anche dalla prossima guida tecnica, ma al momento dico che L’anno prossimo saranno ancora azzurri. Gattuso non rimane a Napoli, lui è talmente buono che poi gli passa. Alla fine Gattuso potrà anche tornare sui suoi passi, ma per quanto mi riguarda credo che lascerà Napoli a fine stagione”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 aprile 2021)diRui e Giovanni DiGiuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. “Restano a, hanno rifatto il contratto la passata stagione quindi se ilnon mi fa sapere nulla loro. Poi dipenderà anche dalla prossima guida tecnica, ma al momento dico chesaranno ancora azzurri. Gattuso non rimane a, lui è talmente buono che poi gli passa. Alla fine Gattuso potrà anche tornare sui suoi passi, ma per quanto mi riguarda credo che lasceràa fine stagione”. L'articolo ilsta.

