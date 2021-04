La nave alla deriva nel mare del Nord è stata rimorchiata | ' Rischio disastro evitato'

(Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo aver liberato il 'tappo' del Canale di Suez, disincagliando l'Evergreen, per la ditta olandese Boskalis è stato un altro giorno di gloria: è grazie a un suo rimorchiatore, infatti, che è stato ...

... è grazie a un suo rimorchiatore, infatti, che è stato evitato il rischio di un disastro ambientale nel mare del Nord, dove una nave cargo (sempre olandese), la Eemslift Hendrika, è rimasta... 'La nave e l'equipaggio - aggiunge - oltre ai medici sono ancora fermi a Mamuju, nelle Sulawesi ... che finora non sembra aver fornito l'aiuto necessario alla popolazione colpita.