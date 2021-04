La Federcalcio spagnola contro il Governo: “Impraticabile Euro2020 a Bilbao” (Di giovedì 8 aprile 2021) Con una nota pubblicata sul proprio sito, la Federcalcio spagnola ha accusato il Governo per le decisioni di permettere ai tifosi di tornare allo stadio in occasione degli Europei di questa estate. La RFEF ha annunciato che le condizioni richieste dal Governo basco per permettere l’accesso del pubblico sono “impossibili” da raggiungere entro il 14 giugno, per cui è probabile che le gare previste al San Mames verranno riprogrammate altrove. Tali decisioni prevedono tra l’altro il 60% di popolazione vaccinata nei Paesi Baschi e nel resto della Spagna e un tasso di occupazione delle terapie intensive non oltre il 2%. Tali obiettivi sono ritenuti irraggiungibili dalla RFEF in tempo per il 14 giugno, data in cui la Spagna dovrebbe debuttare a Bilbao contro la Svezia: “Ad oggi è la disputa ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) Con una nota pubblicata sul proprio sito, laha accusato ilper le decisioni di permettere ai tifosi di tornare allo stadio in occasione degli Europei di questa estate. La RFEF ha annunciato che le condizioni richieste dalbasco per permettere l’accesso del pubblico sono “impossibili” da raggiungere entro il 14 giugno, per cui è probabile che le gare previste al San Mames verranno riprogrammate altrove. Tali decisioni prevedono tra l’altro il 60% di popolazione vaccinata nei Paesi Baschi e nel resto della Spagna e un tasso di occupazione delle terapie intensive non oltre il 2%. Tali obiettivi sono ritenuti irraggiungibili dalla RFEF in tempo per il 14 giugno, data in cui la Spagna dovrebbe debuttare ala Svezia: “Ad oggi è la disputa ...

Radio1Rai : ??#Europei di calcio. La Federcalcio spagnola #RFEF risponde alla UEFA sulla presenza dei tifosi durante le partite.… - marifcinter : Nota Rfef - Europei, Federcalcio spagnola 'ritiene che non ci sarà pubblico a Bilbao a causa delle condizioni sanit… - AntoCefalu : @marcobelotti14 Però la più surreale è stata la telecronaca della partita nella TV spagnola, durante la quale i com… - Sportellate_it : Il motivo? La Spagna è uno dei 5 paesi dell'UE a non riconoscere il Kosovo come indipendente. Difatti il termine ut… - valerionicastro : Quindi, teoricamente, gli amici della federcalcio spagnola non dovrebbero riconoscere nemmeno l'Inghilterra quando ci giocano contro, no? ?? -