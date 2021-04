illimity, al via acquisto crediti di imposta legati al Superbonus 110% (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – illimity Bank ha avviato l’attività di acquisto di crediti d’imposta cedibili dalle imprese, per fornire loro supporto concreto in termini di accesso al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi previsti dal Decreto Rilancio. Lo fa sapere la stessa banca attiva nell’acquisto dei crediti d’imposta dalle aziende nell’ambito delle sue attività nei confronti delle PMI. Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) –Bank ha avviato l’attività didid’cedibili dalle imprese, per fornire loro supporto concreto in termini di accesso ale agli altri bonus edilizi previsti dal Decreto Rilancio. Lo fa sapere la stessa banca attiva nell’deid’dalle aziende nell’ambito delle sue attività nei confronti delle PMI.

