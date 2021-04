Il profilo fake di Denise Pipitone, nato ieri con l’immagine dell’identikit della procura di Marsala (Di giovedì 8 aprile 2021) Con la progressione inevitabile dei social network e con una diffusione sempre più capillare che, abbinata all’utilizzo spasmodico durante il lockdown, diventa un mix micidiale, sorgono anche delle nuove “identità” social di Denise Pipitone, frutto di un vero e proprio sciacallaggio mediatico. E, purtroppo, la gente ci crede. A tal punto che il profilo fake Denise Pipitone official – nato in corrispondenza della puntata di Chi l’ha visto? del 7 aprile (quella che ha dato conto della trasmissione russa Let Them Talk, durante la quale si è scoperto che Olesya Rostova in realtà non ha lo stesso gruppo sanguigno di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004) ha già raggiunto quasi i 500 ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 aprile 2021) Con la progressione inevitabile dei social network e con una diffusione sempre più capillare che, abbinata all’utilizzo spasmodico durante il lockdown, diventa un mix micidiale, sorgono anche delle nuove “identità” social di, frutto di un vero e proprio sciacallaggio mediatico. E, purtroppo, la gente ci crede. A tal punto che ilofficial –in corrispondenzapuntata di Chi l’ha visto? del 7 aprile (quella che ha dato contotrasmissione russa Let Them Talk, durante la quale si è scoperto che Olesya Rostova in realtà non ha lo stesso gruppo sanguigno di, scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004) ha già raggiunto quasi i 500 ...

