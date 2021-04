Il Cts frena sull’Olimpico aperto per gli Europei (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo l’ottimismo di ieri, con il via libera del governo alla possibilità di aprire parzialmente l’Olimpico in occasione degli Europei, il Cts frena e smorza gli entusiasmi. Come riporta il Corriere della Sera, il comitato afferma che non è possibile confermare che le partite in programma si possano giocare effettivamente con la presenza dei tifosi. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo l’ottimismo di ieri, con il via libera del governo alla possibilità di aprire parzialmente l’Olimpico in occasione degli, il Ctse smorza gli entusiasmi. Come riporta il Corriere della Sera, il comitato afferma che non è possibile confermare che le partite in programma si possano giocare effettivamente con la presenza dei tifosi. L'articolo

Advertising

fattoquotidiano : Europei con il pubblico, il Cts frena: “Ora non è possibile confermare la presenza dei tifosi”. Le gare previste in… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Cts frena sull’Olimpico aperto per l’Europeo: Dopo l’ottimismo di ieri, con il via libera d… - napolista : #Euro2020, il #Cts frena: “Non è possibile garantire la presenza del pubblico” Secondo gli esperti tenuto conto de… - ILOVEPACALCIO : Potrebbe esserci la svolta per il ritorno dei tifosi negli stadi ?? Ecco lo strumento che potrebbe aiutare - LuigiBevilacq17 : RT @capuanogio: Il martedì il Governo “apre”, il mercoledì il #CTS “frena”. Sempre il solito balletto -