Il Cile sbaglia le riaperture: vaccini record, ma contagi in crescita (Di giovedì 8 aprile 2021) La stampa internazionale non ha fatto neanche in tempo a lodare l’efficienza e la velocità della sua campagna vaccinale che il Cile è tornato a fare i conti con un grave aumento dei contagi da Covid-19. Più di un terzo dei 18 milioni di persone del Paese, esempio unico e virtuoso in America Latina, hanno ricevuto almeno una dose del vaccino cinese Sinovac Biotech o di Pfizer/BioNTech. Eppure la curva delle infezioni è in vertiginosa salita, mettendo a dura prova il sistema sanitario Cileno e costringendo le autorità a nuove chiusure e restrizioni. I numeri parlano chiaro. Il 21 febbraio la media settimanale dei contagi era scesa a circa 3.300 nuovi casi al giorno. All’inizio di aprile si sono registrati picchi di oltre 8 mila contagi, mai visti dall’inizio della pandemia. Ma cosa è andato ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) La stampa internazionale non ha fatto neanche in tempo a lodare l’efficienza e la velocità della sua campagna vaccinale che ilè tornato a fare i conti con un grave aumento deida Covid-19. Più di un terzo dei 18 milioni di persone del Paese, esempio unico e virtuoso in America Latina, hanno ricevuto almeno una dose del vaccino cinese Sinovac Biotech o di Pfizer/BioNTech. Eppure la curva delle infezioni è in vertiginosa salita, mettendo a dura prova il sistema sanitariono e costringendo le autorità a nuove chiusure e restrizioni. I numeri parlano chiaro. Il 21 febbraio la media settimanale deiera scesa a circa 3.300 nuovi casi al giorno. All’inizio di aprile si sono registrati picchi di oltre 8 mila, mai visti dall’inizio della pandemia. Ma cosa è andato ...

Advertising

HuffPostItalia : Il Cile sbaglia le riaperture: vaccini record, ma contagi in crescita - n_piera : RT @HuffPostItalia: Il Cile sbaglia le riaperture: vaccini record, ma contagi in crescita - cdghietta : RT @HuffPostItalia: Il Cile sbaglia le riaperture: vaccini record, ma contagi in crescita - HuffPostItalia : Il Cile sbaglia le riaperture: vaccini record, ma contagi in crescita -