Il calcio strategico di Konami è in anteprima sul Play Store | ecco Pitch Clash

Ultime Notizie dalla rete : calcio strategico

I club di Serie C hanno concluso un percorso sulla responsabilità sociale per il4.0, ... "Uno degli asset del Pianodi Lega Pro è la diffusione di una cultura di impresa che renda i ...... LINK Pitch Clash è caratterizzato da un nuovo e accessibile gameplaycon partite veloci,... Pitch Clash include la licenza di famosi campionati die dei migliori club dell'Europa e del ...Pitch Clash è un gioco di calcio strategico a turni basato sulle carte sviluppato da Konami, nota per la serie calcistica PES, oltre che per molti altri best seller videoludici. Il gioco offre la poss ...In Lega Pro la responsabilità sociale diventa un valore per l'intero sistema calcistico, che influenza la percezione del mercato e impatta sul territorio. I club di Serie C hanno concluso un percorso ...