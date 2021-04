'Ho un peso nel cuore': va in stazione e si uccide a 19 anni sotto il treno regionale (Di giovedì 8 aprile 2021) Si è portata con l'auto vicino allo scalo ferroviario di Trebaseleghe (Padova). Poi ha atteso l'arrivo di un treno e ha deciso che la sua vita terrena era giunta al capolinea. A perdere la vita è ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 aprile 2021) Si è portata con l'auto vicino allo scalo ferroviario di Trebaseleghe (Padova). Poi ha atteso l'arrivo di une ha deciso che la sua vita terrena era giunta al capolinea. A perdere la vita è ...

Advertising

Paola84281493 : @thehsama Ha una mente così contorta che non riesco neanche a fare ipotesi. L'unica cosa che mi viene in mente è ch… - Stefanodibiagi1 : RT @LoPsihologo: Il vostro voto di laurea ha avuto un peso nel vostro lavoro? Se sì, in che modo? - PrestiDaniela : RT @acero_nero: #unaValigia per volare a Buenos Aires. Pesante perché carica del peso di quanto mi mancate. Di colore nero perché riesco a… - IldiariodiJess : Fatta l’ennesima visita medica. Ho bisogno di stare lontana dai camici bianchi per un po’ , spero che le cose possa… - erosimpatica : Non so voi, ma io lo sto sentendo chiaramente come il mio corpo dopo i 40 ha iniziato a cambiare. E non parlo di pr… -