Gwendoline Christie incanta in Swarovski (Di giovedì 8 aprile 2021) Gwendoline Christie è protagonista di una nuova campagna pubblicitaria per il marchio Swarovski. La storica Brienne di Tarth di Game of Thrones ha lasciato tutti a bocca aperta nelle prime immagini che la ritraggono come testimonial dei famosi cristalli. L’attrice britannica è già nota a tutti per il suo fascino che scaturisce da un’innata personalità carismatica e dal suo gusto per l’estetica che la porta spesso a sfoggiare dei look originali ma sempre impeccabili. Ed ora si è ulteriormente superata come testimonial per Swarovski. Non è la prima volta che l’artista inglese presta il proprio volto per l’azienda austriaca. Infatti già in passato è stata protagonista di diversi servizi fotografici pubblicitari, ma nessuno finora era mai riuscito a raggiungere i livelli attuali. Nelle foto pubblicate su Instagram, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021)è protagonista di una nuova campagna pubblicitaria per il marchio. La storica Brienne di Tarth di Game of Thrones ha lasciato tutti a bocca aperta nelle prime immagini che la ritraggono come testimonial dei famosi cristalli. L’attrice britannica è già nota a tutti per il suo fascino che scaturisce da un’innata personalità carismatica e dal suo gusto per l’estetica che la porta spesso a sfoggiare dei look originali ma sempre impeccabili. Ed ora si è ulteriormente superata come testimonial per. Non è la prima volta che l’artista inglese presta il proprio volto per l’azienda austriaca. Infatti già in passato è stata protagonista di diversi servizi fotografici pubblicitari, ma nessuno finora era mai riuscito a raggiungere i livelli attuali. Nelle foto pubblicate su Instagram, ...

Advertising

Samintha19 : RT @grumpylisbon: Gwendoline Christie su Vogue Italia che parla della sua passione per i libri antichi e del suo amore per Virginia Woolf.… - silvianap_cw : RT @grumpylisbon: Gwendoline Christie su Vogue Italia che parla della sua passione per i libri antichi e del suo amore per Virginia Woolf.… - grumpylisbon : Gwendoline Christie su Vogue Italia che parla della sua passione per i libri antichi e del suo amore per Virginia W… -

Ultime Notizie dalla rete : Gwendoline Christie Lo stilista Kim Jones è guest editor di Vogue Italia ... già modella d'eccezione per la passerella d'esordio di Jones al timone di Fendi, il fotografo Malick , il libraio antiquario Sammy Jay e l'attrice Gwendoline Christie , gli artisti Peter Doig e ...

Kim Jones, stilista creativo direttore di FENDI e di Dior Homme - Ci sono poi il libraio antiquario Sammy Jay e l'attrice Gwendoline Christie, per i quali le prime edizioni autografe sono feticci che hanno cambiato le loro vite. Tra i protagonisti anche Edward Tang ...

Gwendoline + Sammy Vogue Italia Gwendoline Christie incanta in Swarovski Gwendoline Christie è protagonista di una nuova campagna pubblicitaria per il marchio Swarovski. La storica Brienne di Tarth di Game of Thrones ha lasciato tutti a bocca aperta nelle prime immagini ...

Kim Jones, stilista creativo direttore di FENDI e di Dior Homme Emanuele Farneti il direttore di Vogue per il numero che è oggi in edicola ha invitato come guest editor Kim Jones, stilista creativo direttore di FENDI e di Dior Homme noto per la capacità attrattiva ...

... già modella d'eccezione per la passerella d'esordio di Jones al timone di Fendi, il fotografo Malick , il libraio antiquario Sammy Jay e l'attrice, gli artisti Peter Doig e ...Ci sono poi il libraio antiquario Sammy Jay e l'attrice, per i quali le prime edizioni autografe sono feticci che hanno cambiato le loro vite. Tra i protagonisti anche Edward Tang ...Gwendoline Christie è protagonista di una nuova campagna pubblicitaria per il marchio Swarovski. La storica Brienne di Tarth di Game of Thrones ha lasciato tutti a bocca aperta nelle prime immagini ...Emanuele Farneti il direttore di Vogue per il numero che è oggi in edicola ha invitato come guest editor Kim Jones, stilista creativo direttore di FENDI e di Dior Homme noto per la capacità attrattiva ...