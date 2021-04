Grimaldi LUV | “Lentezza delle vaccinazioni in Piemonte è ingiustificabile”

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 8 aprile 2021) “Non passa giorno senza che Cirio appaia sui giornali per lamentarsi di qualche mancanza che impedirebbe aldi raggiungere finalmente le 20 mila somministrazioni quotidiane che avrebbe dovuto conseguire entro il 31 marzo, un obiettivo non certo particolarmente sfidante ma che ilnon è riuscito ancora a centrare. Per il Presidente l’annuncio su giornali e social è il pane quotidiano, ieri ha rilanciato che entro sette giorni ileffettuerà 30 mila vaccini al giorno; chissà se qualcuno della sua lunga catena di comando sanitario oggi offrirà di più”– si domanda Marco, Capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione. “La verità è che lenella nostra Regione procedono a rilento e nei nostri magazzini giacciono 430mila dosi di vaccino e non solo: questa ...