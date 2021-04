Georgina Rodriguez posa in costume sui social | più di 1 milione di like in poche ore

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez

Yeslife

La bella compagna di Cristiano Ronaldo condivide su Instagram una foto in bikini per una campagna e appare magnificabellissima su Instagram, posa per il noto marchio di costumi da bagno Effek. Indossa un bikini con il sopra a monospalla e il sotto con la vita alta, appare splendida e sensuale. ...La donna è celebre anche per un fatto di gossip, infatti prima che conoscesse l'attuale fidanzata, pare che Cristiano Ronaldo abbia avuto una breve relazione sentimentale con lei. ...Georgina Rodriguez utilizza i suoi social per raccontare i momenti di vita quotidiana, tra un messaggio di sostegno al fidanzato Cristiano Ronaldo e uno scatto sexy in posa come una modella. L'ultimo ...L'Isola dei Famosi, quattro nuovi naufraghi in arrivo: chi sono e quando entreranno in gioco nel reality di Canale 5.