(Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – La ministra per gli Affari regionali, Mariastella(foto), ieri ha partecipato via web agli Stati Generali del settore Matrimoni ed eventi privati organizzati da Unanime, confederazione che raccoglie le associazioni della filiera. Nell’occasione, laha parlato di “daqualcosa già dal 20”, per poi scrivere in serata su Facebook quanto segue: “Dobbiamo immaginare un nuovo sostegno per tutte quelle attività che, nonostante la riapertura, alle prese con nuovi protocolli dovranno comunque riorganizzare il lavoro”. La ministra, ricordando che “matrimoni ed eventi sono fermi ormai da un anno”, ha spiegato di aver “ascoltato la testimonianza di alcuni lavoratori del settore” e “abbiamo cercato di capire insieme come risarcire adeguatamente ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, ministra Gelmini: “Alcune riaperture forse già dal 20 aprile, poi soprattutto da maggio” - zazoomblog : Gelmini: “Riaperture da maggio forse già dal 20 aprile” - #Gelmini: #“Riaperture #maggio #forse - Lopinionista : Gelmini: “Riaperture da maggio, forse già dal 20 aprile” - Mirandola59 : RT @fattoquotidiano: Covid, ministra Gelmini: “Alcune riaperture forse già dal 20 aprile, poi soprattutto da maggio” - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Covid, ministra Gelmini: “Alcune riaperture forse già dal 20 aprile, poi soprattutto da maggio” -

Ultime Notizie dalla rete : Gelmini Riaperture

"In questa fase - ha sottolineato- è fondamentale un confronto tra istituzioni nazionali, ... "Condiviso con il presidente Draghi che levanno fatte in base ai dati, alla scienza", ...Come anticipato dalla Ministraieri , dal 20 aprile e poi da inizio maggio si dovranno rilanciare ledel Paese per far respirare le categorie commerciali in sofferenza totale da ...Nell’occasione, la Gelmini ha parlato di “riaperture da maggio, forse qualcosa già dal 20 aprile”, per poi scrivere in serata su Facebook quanto segue: “Dobbiamo immaginare un nuovo sostegno per tutte ...Come anticipato dalla Ministra Gelmini ieri, dal 20 aprile e poi da inizio maggio si dovranno rilanciare le riaperture del Paese per far respirare le categorie commerciali in sofferenza totale da ...