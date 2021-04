Galaxy A82 5G sempre più vicino | specifiche hardware e foto dal vivoHDblog it

(Di giovedì 8 aprile 2021) La serieA di Samsung sarebbe prossima ad ampliarsi con quello che rappresenterà il suo nuovo top di gamma, ilA82 5G. In attesa dell’annuncio ufficiale, dopo le prime informazioni diffuse nei giorni scorsi tramite la Google Play Console e dopo le prime certificazioni, sono arrivate oggi delle interessanti informazioni relative alle caratteristicheaccompagnate da alcunedella confezione del device stesso che in Corea del Sud arriverà con il nomeQuantum 2 tramite l’operatore Sk Telecom.Quantum 2 è basato nativamente su Android 11 con interfaccia OneUI ed è dotato di un processore Snapdragon 855+ supportato da 6GB di memoria RAM e 128GB di storage espandibile tramite slot microSD. Il device è resistente ad acqua e polvere con ...

