Fuga dal debito cinese? Pechino non ispira più fiducia all'estero (Di giovedì 8 aprile 2021) Addio al debito cinese. E se i grandi fondi globali che comprano debito sovrano in tutto il mondo stessero mollando la Cina? Possibile, se non probabile. E così la Cina si scopre improvvisamente debole non solo in casa, con l'immobiliare in piena bolla e le banche a rischio default, anche al di fuori dei confini. Colpa dei grandi fondi che per due anni e mezzo hanno sostenuto il debito del Dragone, comprando miliardi di titoli pubblici. Ma che ora sembrano in lenta ritirata. Il che, per un Paese dall'altro indebitamento come l'ex Celeste Impero, è un problema. In queste settimane i fondi esteri hanno ridotto sensibilmente i loro acquisti di debito cinese, per la prima volta in due anni e mezzo. Come ha scritto Bloomberg, gli investitori stranieri detenevano circa 2,04 trilioni di yuan ...

