Eva Henger mozzafiato in bikini, sabbia dappertutto: «Una dea» (Di giovedì 8 aprile 2021) 48 anni e dimostrarne la metà. Per Eva Henger il tempo sembra scorrere al contrario e questo sembra suggerire una delle sue ultime foto su Instagram. La splendida ex attrice, oggi opinionista in programmi tv seguitissimi come “Pomeriggio 5”, ha pubblicato un’istantanea che la mostra in costume. È in perfetta forma, davvero irresistibile. «Una cucciola» come l’ha definita qualche utente. Non pochi ne hanno tessuto le lodi, esaltando le sue forme sinuose. leggi anche l’articolo —> Valentina Vignali superba in uno shooting di “Victoria’s Secret”: «Una dea guerriera» Eva Henger magnifica su Instagram: il bikini le sta divinamente «Ciao bella gente! Ho un po anticipato l’arrivo dell’estate in questa terra meravigliosa! Oggi sono felice e voglio vedervi carichi come non mai», dice così la didascalia che accompagna lo scatto luminoso di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 aprile 2021) 48 anni e dimostrarne la metà. Per Evail tempo sembra scorrere al contrario e questo sembra suggerire una delle sue ultime foto su Instagram. La splendida ex attrice, oggi opinionista in programmi tv seguitissimi come “Pomeriggio 5”, ha pubblicato un’istantanea che la mostra in costume. È in perfetta forma, davvero irresistibile. «Una cucciola» come l’ha definita qualche utente. Non pochi ne hanno tessuto le lodi, esaltando le sue forme sinuose. leggi anche l’articolo —> Valentina Vignali superba in uno shooting di “Victoria’s Secret”: «Una dea guerriera» Evamagnifica su Instagram: ille sta divinamente «Ciao bella gente! Ho un po anticipato l’arrivo dell’estate in questa terra meravigliosa! Oggi sono felice e voglio vedervi carichi come non mai», dice così la didascalia che accompagna lo scatto luminoso di ...

