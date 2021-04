Advertising

zazoomblog : Estorsione: direttore Telejato assolto i miei guai iniziati con le accuse a Saguto-Adnkronos (2) - #Estorsione:… - TV7Benevento : Estorsione: direttore Telejato assolto, 'i miei guai iniziati con le accuse a Saguto'/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Estorsione, assolto il direttore di Telejato Pino Maniaci... - fisco24_info : Estorsione, assolto il direttore di Telejato Pino Maniaci: Pino Maniaci, giornalista dell'emittente televisiva loca… - StraNotizie : Estorsione, assolto il direttore di Telejato Pino Maniaci -

Ultime Notizie dalla rete : Estorsione direttore

... giornalista ed exdell'emittente tv Tele Jato per anni simbolo di battaglie antimafia. Il giornalista è stato assolto dall'accusa di. Secondo l'accusa aveva preteso favori e ...Pino Maniaci, giornalista ed exdell'emittente tv TeleJato, per anni è stato simbolo di battaglie antimafia. Il giornalista è stato assolto dall'accusa di. Secondo l'accusa, ...(Adnkronos) - L'avvocato Bartolomeo Parrino lasciando il Tribunale spiega: 'Questa sentenza è una grande vittoria. Lo stralcio della posizione ...Un anno e cinque mesi al giornalista dell’emittente tv TeleJato, per anni simbolo di battaglie antimafia. La pm Amelia Luise aveva chiesto 11 anni e mezzo di reclusione PALERMO. Il giudice monocratico ...