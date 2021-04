Errori giudiziari, circa 990 persone all’anno in prigione per errore (Di giovedì 8 aprile 2021) Circa 30 mila persone vittime di errori giudiziari (vale a dire che, dopo essere state condannate con sentenza definitiva, vengono assolte in seguito a un processo di revisione) o ingiustamente detenute (che subiscono, cioè, una custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, salvo poi venire assolte), dal 1991 al 31 dicembre scorso. È il dato che emerge dall’indagine dell’associazione «Errorigiudiziari.com» di Benedetto Lattanzi e di Valentino Maimone, che da oltre 25 anni studiano l’entità del fenomeno in Italia. Si tratta, in media, di circa 990 persone all’anno. E lo stato, per risarcirle, ha speso una somma gigantesca: circa 870 milioni di euro, per una media di 29 milioni di euro all’anno. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 aprile 2021) Circa 30 mila persone vittime di errori giudiziari (vale a dire che, dopo essere state condannate con sentenza definitiva, vengono assolte in seguito a un processo di revisione) o ingiustamente detenute (che subiscono, cioè, una custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, salvo poi venire assolte), dal 1991 al 31 dicembre scorso. È il dato che emerge dall’indagine dell’associazione «Errorigiudiziari.com» di Benedetto Lattanzi e di Valentino Maimone, che da oltre 25 anni studiano l’entità del fenomeno in Italia. Si tratta, in media, di circa 990 persone all’anno. E lo stato, per risarcirle, ha speso una somma gigantesca: circa 870 milioni di euro, per una media di 29 milioni di euro all’anno.

Ultime Notizie dalla rete : Errori giudiziari Giustizia, Costa (Azione): alla Camera il pdl per la responsabilità dei magistrati "Nel 2020 l'Italia ha speso 46 milioni di euro per le ingiuste detenzioni e per gli errori giudiziari. Persone arrestate per sbaglio, innocenti". Lo dichiara in una nota Enrico Costa, deputato e responsabile Giustizia di Azione, commentando i dati relativi al 2020...

Pro e contro dello scudo penale per i medici. L'analisi di Monti ..."scudo penale" invocato da medici e personale sanitario per proteggersi dagli assalti giudiziari (... errori e negligenze nella gestione dei vaccini non sono punibili penalmente e non danno diritto al ...

Errori giudiziari, circa 990 persone all’anno in prigione per errore Vanity Fair.it Stop all'interdittiva antimafia dai giudici, in una ditta arriva il "controllore giudiziario" Il controllo giudiziario, che consente di evitare il tracollo di aziende ... "sono state segnalate ingerenze da parte sua nella gestione della ditta del figlio". L'errore di persona Non solo: "I ...

Giustizia, Costa (Azione): alla Camera pdl per la responsabilità dei magistrati "Nel 2020 l'Italia ha speso 46 milioni di euro per le ingiuste detenzioni e per gli errori giudiziari. Persone arrestate per sbaglio, innocenti". Lo dichiara in una nota Enrico Costa, deputato e respo ...

"Nel 2020 l'Italia ha speso 46 milioni di euro per le ingiuste detenzioni e per gli. Persone arrestate per sbaglio, innocenti". Lo dichiara in una nota Enrico Costa, deputato e responsabile Giustizia di Azione, commentando i dati relativi al 2020......"scudo penale" invocato da medici e personale sanitario per proteggersi dagli assalti(...e negligenze nella gestione dei vaccini non sono punibili penalmente e non danno diritto al ...Il controllo giudiziario, che consente di evitare il tracollo di aziende ... "sono state segnalate ingerenze da parte sua nella gestione della ditta del figlio". L'errore di persona Non solo: "I ..."Nel 2020 l'Italia ha speso 46 milioni di euro per le ingiuste detenzioni e per gli errori giudiziari. Persone arrestate per sbaglio, innocenti". Lo dichiara in una nota Enrico Costa, deputato e respo ...