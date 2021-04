Effetto Ema | aumentano le rinunce a Astrazeneca La Sicilia è un caso

(Di giovedì 8 aprile 2021) In alcune province dellalealla somministrazione del vaccinoanti-Covid sfiorano punte del 70% degli aventi diritto. Dati preoccupanti che nell’Isola hanno fatto scendere al 73,7% le dosi utilizzate rispetto a quelle ricevute. Solo il 30 marzo, complici anche le dimissioni dell’assessore alla Sanità Ruggero Razza, le dosi iniettate erano l’89%. Ciò significa che solo l’11% restavano in frigo, ora si parla del 27%. A Messina, per esempio, dove la scorsa settimana è morta un’insegnante di 55 anni, “sono tanti i cittadini che devono fare il vaccino- racconta Alberto Firenze, responsabile dell’hub vaccinale - e che arrivano con fascicoli pieni di documentazione medica da cui emergono diverse patologie. Persone che dicono di soffrire di choc anafilattici. A quel punto, il medico ...

Il vaccino, come sottolineato dagli esperti nella conferenza stampa al ministero della Salute dopo il pronunciamento di ieri dell'Ema, potrebbe dunque avere un "effetto protettivo" per questa fascia. In Piemonte cala di circa il 20% il numero dei vaccinati. L'assessore alla ricerca Covid Matteo Marnati sostiene che le rinunce "siano il frutto di una cattiva comunicazione da parte di Ema". Andrea Crisanti è duro sulla decisione di somministrare AstraZeneca in via preferenziale agli over 60. ''Una cosa allucinante"