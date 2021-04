Draghi: "Con che coscienza la gente salta la lista?" (Di giovedì 8 aprile 2021) "Con che coscienza la gente salta la lista sapendo che lascia esposto a un rischio concreto di morte chi ha più di 75 anni?", si chiede il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa."... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) "Con chelalasapendo che lascia esposto a un rischio concreto di morte chi ha più di 75 anni?", si chiede il presidente del Consiglio Marioin conferenza stampa."...

Advertising

robertosaviano : Scrivo al Presidente #Draghi dalle colonne del @corriere: la Guardia costiera libica non ha mai salvato nessuno, se… - borghi_claudio : Con #Draghi si può essere d'accordo o no, ad esempio continua GRAVEMENTE a mancare il coinvolgimento Parlamentare,… - fattoquotidiano : #Vaccini: Draghi se la prende con i 'giovani' che saltano la fila. Ma non c'era il piano Figliuolo? Sul Fatto di do… - Noiconsalvini : #SALVINI DOPO L'INCONTRO CON MARIO DRAGHI: 'SÌ ALLE RIAPERTURE SE I NUMERI DEL CONTAGIO LO CONSENTONO' - r_campix : Bellissimo leggere le farneticazioni che sostengono che Draghi è un passo indietro rispetto a Conte. Saranno in pre… -