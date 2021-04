Domani sul Raccordo chiuso svincolo 26 Pontina in uscita verso il Centro (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – Per consentire le operazioni di allestimento del circuito del campionato di “Formula E” che si svolgera’ sulle strade del quartiere Eur di Roma, saranno necessarie limitazioni temporanee al transito sulle rampe dello svincolo “Pontina” (n. 26) del Grande Raccordo Anulare. Nel dettaglio, come stabilito in coordinamento con le tutte le Autorita’ competenti, lo svincolo sara’ chiuso in uscita in direzione Roma Centro/EUR per i veicoli provenienti da entrambe le carreggiate, dalle 6.30 alle 12.00 di venerdi’ 9 aprile. Saranno invece regolarmente utilizzabili le rampe in entrata e in uscita in direzione fuori Roma. In alternativa, sara’ possibile utilizzare gli svincoli adiacenti: Laurentina (25) e “Via del Mare/Ostiense” (28). In occasione della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – Per consentire le operazioni di allestimento del circuito del campionato di “Formula E” che si svolgera’ sulle strade del quartiere Eur di Roma, saranno necessarie limitazioni temporanee al transito sulle rampe dello” (n. 26) del GrandeAnulare. Nel dettaglio, come stabilito in coordinamento con le tutte le Autorita’ competenti, losara’inin direzione Roma/EUR per i veicoli provenienti da entrambe le carreggiate, dalle 6.30 alle 12.00 di venerdi’ 9 aprile. Saranno invece regolarmente utilizzabili le rampe in entrata e inin direzione fuori Roma. In alternativa, sara’ possibile utilizzare gli svincoli adiacenti: Laurentina (25) e “Via del Mare/Ostiense” (28). In occasione della ...

