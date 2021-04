Denise Pipitone, spunta profilo fake su Instagram: ‘segnalate’, l’allarme dei telespettatori di Chi l’ha visto (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle ultime settimane, con il caso Denise Pipitone riproposto da Chi l’ha visto, non è mancata l’attività discutibile dei mitomani, tant’è che qualcuno ha addirittura dato vita ad un profilo fake della bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. Ma cosa starà succedendo sul web? LEGGI ANCHE — ‘Tentata di lasciare Chi l’ha visto’: Federica Sciarelli si racconta e parla del caso Denise Pipitone Su Instagram compare un profilo fake di Denise Pipitone. A segnalarlo in massa sono i telespettatori di Chi l’ha visto. Foto: ShutterstockIl profilo ... Leggi su funweek (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle ultime settimane, con il casoriproposto da Chi, non è mancata l’attività discutibile dei mitomani, tant’è che qualcuno ha addirittura dato vita ad undella bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. Ma cosa starà succedendo sul web? LEGGI ANCHE — ‘Tentata di lasciare Chi’: Federica Sciarelli si racconta e parla del casoSucompare undi. A segnalarlo in massa sono idi Chi. Foto: ShutterstockIl...

