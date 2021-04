Denise Pipitone e Olesya Rostova, messinscena russa. Dietro le quinte: sapete chi è questa donna? (Di giovedì 8 aprile 2021) La "svolta russa" nel caso di Denise Pipitone non c'è stata e ora spunta pure la sorella biologica di Olesya Rostova. Sulla 20enne che cercava la mamma e che molti credevano (anzi, speravano) potesse essere la bimba di 4 anni sparita a Mazara del Vallo nel 2004, aleggia forte il sospetto della montatura mediatica. D'altronde, il programma Lasciali parlare, della tv russa Primo canale, poco o nulla ha fatto per tutelare la mamma di Denise, Piera Maggio, sottoponendo lei e altre mamme in cerca delle loro figlie scomparse coinvolte nel programma a un agghiacciante show del dolore, con le buste delle analisi del sangue di Olesya lette in diretta. La stessa 20enne però poco ha fatto per gestire in maniera più pudica un dramma che avrebbe travolto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) La "svolta" nel caso dinon c'è stata e ora spunta pure la sorella biologica di. Sulla 20enne che cercava la mamma e che molti credevano (anzi, speravano) potesse essere la bimba di 4 anni sparita a Mazara del Vallo nel 2004, aleggia forte il sospetto della montatura mediatica. D'altronde, il programma Lasciali parlare, della tvPrimo canale, poco o nulla ha fatto per tutelare la mamma di, Piera Maggio, sottoponendo lei e altre mamme in cerca delle loro figlie scomparse coinvolte nel programma a un agghiacciante show del dolore, con le buste delle analisi del sangue dilette in diretta. La stessa 20enne però poco ha fatto per gestire in maniera più pudica un dramma che avrebbe travolto ...

