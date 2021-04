Corsport: Covid, Napoli ancora in apprensione per i Nazionali, i tempi di incubazione non sono trascorsi (Di giovedì 8 aprile 2021) Il cluster di positivi della Nazionale non accenna ad arrestarsi, è di ieri infatti la notizia della positività di Pessina, centrocampista dell’Atalanta. Una situazione che continua a preoccupare in casa Napoli dove sono in tre ad essere rientrati dal ritiro con la squadra di Mancini. All’ultimo giro di tamponi, effettuato ieri prima della partita contro la Juve sono risultati tutti negativi, ma la paura non è ancora passata per Insigne come ricorda il Corriere dello Sport, perché i tempi di incubazione non sono trascorsi La paura non è sfumata definitivamente, sopratutto alla luce delle continue positività dei colleghi azzurro-Italia, ma sia lui sia Meret e Di Lorenzo saranno controllati e seguiti minuto per minuto dallo staff medico anche oggi. E ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 aprile 2021) Il cluster di positivi della Nazionale non accenna ad arrestarsi, è di ieri infatti la notizia della positività di Pessina, centrocampista dell’Atalanta. Una situazione che continua a preoccupare in casadovein tre ad essere rientrati dal ritiro con la squadra di Mancini. All’ultimo giro di tamponi, effettuato ieri prima della partita contro la Juverisultati tutti negativi, ma la paura non èpassata per Insigne come ricorda il Corriere dello Sport, perché idinonLa paura non è sfumata definitivamente, sopratutto alla luce delle continue positività dei colleghi azzurro-Italia, ma sia lui sia Meret e Di Lorenzo saranno controllati e seguiti minuto per minuto dallo staff medico anche oggi. E ...

Advertising

napolista : Corsport: #Covid, #Napoli ancora in apprensione per i Nazionali, i tempi di incubazione non sono trascorsi La paur… - CorSport : #Marotta: «#Covid? E' stata dura» ?? - lidbethdelvalle : RT @ivangarciazama: ?????????Corriere dello Sport La prima pagina del #CorSport?? ??Incubo #Covid su #Juve-#Napoli ?? #Lukaku si prepara a scr… - lidbethdelvalle : RT @OJOPELAO: ?????????Corriere dello Sport La prima pagina del #CorSport?? ??Incubo #Covid su #Juve-#Napoli ?? #Lukaku si prepara a scrivere… - RM02855629 : RT @ivangarciazama: ?????????Corriere dello Sport La prima pagina del #CorSport?? ??Incubo #Covid su #Juve-#Napoli ?? #Lukaku si prepara a scr… -