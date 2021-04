Cormezz | uova sul pullman del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 aprile 2021) Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno ricorda che la disfatta di ieri contro la Juve è solo l’ultima di una lunga serie a Torino che solo il gol di Koulibaly aveva spezzato. Il resto sono soltanto sconfitte, l’ultima ieri sera. Con la beffa ulteriore dilanciate suldall’idiota di turno. A conti fatti ilpuò recriminare di aver concesso troppo, ma nulla è ancora perduto per la qualificazione in Champions Il peccato mortale è stato però aver ceduto alla cattiveria, più mentale che fisica, di una squadra che ha iniziato la partita con il sangue agli occhi, ha saputo gestire e, anche nel momento di massima pressione della squadra di Gattuso, ha opposto resistenza Insomma, ancora una volta ilha giocato la sua partita, ha fatto il compitino, ma non ha vinto Ma ancora una volta il ...