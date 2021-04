Comune di Napoli: i buoni-viaggio all’attenzione della commissione Welfare (Di giovedì 8 aprile 2021) Comune di Napoli: la commissione Welfare ha discusso della delibera di Giunta per agevolare la mobilità delle persone disabili nella fase di emergenza pandemica utilizzando taxi e auto da noleggio con conducente. Con la partecipazione della neo assessora al Welfare Donatella Chiodo e della responsabile dell’area Welfare Natàlia D’Esposito, la commissione Welfare, presieduta da Maria Leggi su 2anews (Di giovedì 8 aprile 2021)di: laha discussodelibera di Giunta per agevolare la mobilità delle persone disabili nella fase di emergenza pandemica utilizzando taxi e auto da noleggio con conducente. Con la partecipazioneneo assessora alDonatella Chiodo eresponsabile dell’areaNatàlia D’Esposito, la, presieduta da Maria

Ultime Notizie dalla rete : Comune Napoli Lunedì 12 al via lo screening sanitario per l'accertamento della positività al Covid - 19 ... presso il Comando della Polizia Municipale (via Napoli) e direttamente al Palatedeschi o scaricata dal sito del Comune all'indirizzo: www.comune.benevento.it Per ulteriori informazioni ci si può ...

Sisma '80, un progetto fotografico e mostra in videoconferenza al Foto Club Vinci Sisma'80 è un progetto fotografico promosso dal Comune di Napoli in occasione dei 40 anni del terremoto del 1980 con 100 immagini inedite con i luoghi distrutti dell'Irpinia e di tutta la Campania. Il progetto presenta le fotografie di tanti bravi ...

Comune Napoli, l’assessore Raffaele Del Giudice dirigerà la società dei rifiuti di Bacoli Fanpage.it Comune di Napoli: i buoni-viaggio all’attenzione della commissione Welfare Luigi Maria Mormone, cura la pagina di cronaca su Napoli e provincia, attualità e sport (pallanuoto, basket, volley, calcio femminile ecc.), laureato in Filologia Moderna, giornalista. Comune di ...

Napoli, cani legati e maltrattati: denunciato 50enne Napoli – Un uomo di 50 anni del comune di Gragnano è stato denunciato per maltrattamento di animali. Nella sua abitazione sono stati trovati due cani di taglia grande legati con delle catene. I ...

