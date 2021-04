Chi l’ha Visto? su Olesya Rostova: non é “la piccola guerriera” Denise Pipitone (Di giovedì 8 aprile 2021) Ormai quasi da due settimane l’Italia cercava di scoprire se la giovane Olesya Rostova fosse Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1 settembre 2004 da Mazara del Vallo. Nel corso della trasmissione russa Pust Govoryat andata in onda due giorni fa i dati hanno dimostrato che non è così altre due donne hanno sostenuto che la ragazza sarebbe potuta essere la loro figlia. Ora c’è la certezza. Dal pomeriggio di oggi, 7 aprile 2021, c’è la conferma che Olesya Rostova non è la bambina paffutella che tutti ricordano nei video di 13 anni fa. «Ho sognato di vedere Denise tornare a casa» confessa Pietro Pulizzi ai microfoni di Chi l’ha Visto? «Ti addormenti pensando a lei e ti svegli pensando a lei – prosegue il padre biologico della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Ormai quasi da due settimane l’Italia cercava di scoprire se la giovanefosse, la bambina scomparsa il 1 settembre 2004 da Mazara del Vallo. Nel corso della trasmissione russa Pust Govoryat andata in onda due giorni fa i dati hanno dimostrato che non è così altre due donne hanno sostenuto che la ragazza sarebbe potuta essere la loro figlia. Ora c’è la certezza. Dal pomeriggio di oggi, 7 aprile 2021, c’è la conferma chenon è la bambina paffutella che tutti ricordano nei video di 13 anni fa. «Ho sognato di vederetornare a casa» confessa Pietro Pulizzi ai microfoni di Chi? «Ti addormenti pensando a lei e ti svegli pensando a lei – prosegue il padre biologico della ...

Advertising

CarloCalenda : Quando un elettore del PD inizia a twittare le vignette de il Fatto capisci chi ha avuto la meglio tra PD e 5S nel… - StefanoFeltri : Chi dovrebbe ora dimettersi subito è Charles Michel: invece di cedere la sua poltrona a Von der Leyen o di andarsen… - ricpuglisi : 'Appena si può si apre in sicurezza' 'Dobbiamo guardare alla sofferenza di chi il 27 lo stipendio non ce l'ha' Alleluia @massimogara - clacala76 : @ParodiAl E comunque tra a chi ha fatto ridere e chi no l’obiettivo della produzione è riuscito, si parla solo di #lolchirideefuori - OttoBlond : @QdSit Da chi ha avuto l’indicazione, dall’INPS? -