Cashback | bocciata mozione Fdi per sospenderlo | maggioranza si spacca

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Con 114 no, 20 sì, e 89 astenuti l'Aula del Senato ha respinto la mozione presentata da Fratelli d'Italia per sospendere il Cashback. Una decisione che, nel mese in cui il governo è chiamato a varare il nuovo decreto sostegni e il Recovery Plan, ha spaccato la maggioranza. Partito democratico, Movimento cinque stelle e Liberi e Uguali hanno votato contro l'abolizione della misura cara all'ex premier Giuseppe Conte mentre Forza Italia, Lega e Italia viva hanno optato per l'astensione. Il Cashback è, tuttavia, destinato a essere rivisitato. È stato, infatti, accolto – con 190 voti favorevoli, 20 no e 13 astenuti – l'ordine del giorno con cui la maggioranza chiede che il governo applichi dei correttivi, in particolare in chiave anti-furbetti.

