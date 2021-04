Carmen Di Pietro meglio di una 20enne | il fisico favoloso sfida le leggi del tempo

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 8 aprile 2021) Di nuovo sulla cresta dell’ondaDi, che continua a riscuotere parecchio successo su Instagram. A 55 anni compiuti l’opinionista, showgirl ed ex modella continua a “tenere banco”. Il suoesplosivo sarebbe capace di far impallidire qualunque ventenne: questo almeno è il pensiero dei suoi affezionati ammiratori, che la riempiono di complimenti via social.anche l’articolo —> Casting Avanti un altro 2021, tutte le informazioni per diventare un concorrente L’ultima foto su Instagram postata daDiha raccolto ben tremila like in poche ore. Lo scatto ritrae l’avvenente soubrette con addosso un abito super attillato a quadri. Un vestito che ad alcuni ha ricordato le tovaglie da picnic che campeggiano nei film americani. Super corto quanto ...