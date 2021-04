Borse 8 aprile, Milano in rosso. Lo spread torna sotto i 100 punti (Di giovedì 8 aprile 2021) Borse 8 aprile, mercati in positivo. L’unica a stonare è Milano. Lo spread ritorna sotto i 100 punti. Milano – Borse 8 aprile. E’ stata una penultima seduta in chiaroscuro per i mercati. Le riflessioni della Bce di marzo, riportate da La Repubblica, non hanno spaventato gli indici del Vecchio Continente. “A seconda dell’evoluzione della pandemia – il pensiero di alcuni economisti – la debolezza potrebbe registrarsi anche nel secondo trimestre ed oltre“. Un pensiero condiviso anche dalla Fed che si è detta pronta “ad aggiustare l’orientamento della politica monetaria nel caso in cui emergessero rischi che potrebbero ostacolare il conseguimento degli obiettivi “. Borse 8 aprile, ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021), mercati in positivo. L’unica a stonare è. Lorii 100. E’ stata una penultima seduta in chiaroscuro per i mercati. Le riflessioni della Bce di marzo, riportate da La Repubblica, non hanno spaventato gli indici del Vecchio Continente. “A seconda dell’evoluzione della pandemia – il pensiero di alcuni economisti – la debolezza potrebbe registrarsi anche nel secondo trimestre ed oltre“. Un pensiero condiviso anche dalla Fed che si è detta pronta “ad aggiustare l’orientamento della politica monetaria nel caso in cui emergessero rischi che potrebbero ostacolare il conseguimento degli obiettivi “., ...

